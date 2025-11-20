Как увлечение мотоциклами помогло парню из Красноярска найти любимую и нужную работу

Об этом рассказал сегодняшний герой спецпроекта, посвященного профессиям нефтепроводной отрасли, — электрогазосварщик Красноярского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть — Западная Сибирь» Антон Диваков.
Я бы в сварщики пошел!..
В современном мире цифровых технологий и виртуальных пространств остаются профессии, значимость которых измеряется не гигабайтами, а прочностью, надежностью и долговечностью. Одна из них — сварщик.
Антон Диваков из Красноярска путь к профессии электрогазосварщика начал еще в школе.
— Я ездил на мотоцикле. У него сломалась рама, и нужно было заварить. У нас был знакомый сварщик, но пришлось бы долго ждать. А я же молодой, мне кататься хочется. Говорю отцу: «Давай я попробую сам». И получилось, — рассказывает Антон.
Ремесло сварщика увлекло парня. После школы он поступил в красноярское училище, получил профессиональное образование. Затем оттачивал мастерство под руководством опытного сварщика, с которым варил металлоконструкции, трубы, котлы отопления. Это была хорошая практика для начинающего специалиста — Антон до сих пор благодарен своему наставнику.
Причастность к важному делу.
В компанию «Транснефть — Западная Сибирь» Антон Диваков пришел в 2016 году. Сейчас трудится в центральной ремонтной службе Красноярского районного нефтепроводного управления. Соединяет участки магистральных трубопроводов, по которым каждый день транс-портируются тонны нефти, выполняет замену задвижек и другие виды работ. В составе ремонтной бригады сибиряк уже побывал в Омске, Новосибирске, Самаре, Нижнем Тагиле и других городах.
— Мы постоянно в движении — сегодня здесь, завтра там. Мне интересно работать, что называется, на трубе. Работать на одном месте, например, сварщиком металлоконструкций, мне тяжело и скучно, — признается Антон.
Кроме того, красноярец чувствует причастность к большому и важному делу — обеспечению энергетической безопасности нашей огромной страны.
— Сварщики нужны везде, не только в нефтетранспортной отрасли, — уверен Антон. — В любом производстве. Даже табуретка имеет сварочные швы.
За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и участие в международном конкурсе в КитаеАнтон Диваков получил благодарность министерства энергетики России Фото: Андрей Кудрявцев.
Стать мастером — полдела.
Работа сварщика требует концентрации, острого зрения и хорошей физической формы.
— Когда варишь трубу, постоянно находишься в статическом напряжении, иногда приходится принимать очень не-удобные позы. Сложно работать на холоде — сидишь под трубой, ноги замерзают из-за отсутствия движения. Страшно подваривать трубу под давлением — нужно быть очень осторожным и аккуратным, — рассказывает Антон о своем ремесле.
Качество работы электрогазосварщика проходит много-уровневый контроль. Дефектоскописты осматривают и измеряют каждый сварной шов, просвечивают его рентгеном. Только безупречно выполненная работа гарантирует, что под давлением не произойдет разгерметизация трубы.
Однако стать мастером — полдела, важно постоянно поддерживать профессиональный уровень.
— Можно мастерство совершенствовать, а можно быстро терять. Как на велосипеде — научился ездить, и достаточно. А можно научиться выполнять сложные трюки. Если эти трюки не повторять постоянно, со временем разучишься. Так и в сварке. Нет практики — и теряется качество работы, а постоянное оттачивание и совершенствование навыков придает работе красоту, — говорит Антон.
Цель — стать лучшим.
Компания «Транснефть» помогает своим специалистам поддерживать квалификацию через регулярное обучение, аттестацию и конкурсы профессионального мастерства. Участие в таких конкурсах — это и вызов самому себе, и возможность научиться чему-то новому, обменяться опытом с коллегами.
Антон Диваков уже не раз занимал призовые места на всероссийских соревнованиях «Лучший по профессии» среди работников дочерних организаций ПАО «Транснефть», постоянно улучшая результат. В 2019 году он занял третье место по России, в 2024-м — второе. Цель Антона — подняться на высшую ступень пьедестала почета.
В 2023 году в составе российской сборной Russia NAKS Team красноярец участвовал в Международном конкурсе, который проходил в Китае. Соревнования собрали 343 сварщика из семи стран. Жюри отметило профессиональные навыки Антона Дивакова бронзовой медалью за третье место в личном первенстве в номинации «Ручная электродуговая сварка РД/11».
В свою очередь российская сборная, в составе которой выступали два сотрудника ПАО «Транснефть», в третий раз одержала победу. За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и участие в международном конкурсе в Китае электрогазосварщик Красноярского РНУ получил благодарность министерства энергетики России за подписью министра Николая Шульгинова.
В 2023 году российская сборная Russia NAKS Team, в составе которойвыступали два сотрудника ПАО «Транснефть», в третий раз одержала победув Международном конкурсе, проходившем в Китае Фото: Андрей Кудрявцев.
В планах на будущее — окончить Омский государственный технический университет, где Антон получает высшее образование по специальности «Нефтегазовое дело».
— Я люблю свою работу, — говорит он, — но понимаю, что рано или поздно возраст возьмет свое. Вдруг снизится острота зрения, тогда смогу уйти на инженерную должность.
Антон всегда с готовностью делится опытом с коллегами, и, возможно, когда-нибудь он тоже станет наставником для молодого сварщика, который только начинает путь в профессии. А давнее увлечение мотоциклами Антон сохранил. В свободное от работы время ездит на эндуро (класс техники) по лесам и бездорожью и участвует в соревнованиях по мотоспорту. Такое активное хобби создает баланс кропотливой работе сварщика.
Руками Антона Дивакова и тысяч таких же специалистов, как он, скрепляется энергетический каркас нашей страны. Их работа часто остается невидимой, как невидим сварной шов под слоем изоляции. Но именно они создают прочные связи, благодаря которым нефть и топливо поступают в самые отдаленные уголки России.