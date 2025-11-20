Как увлечение мотоциклами помогло парню из Красноярска найти любимую и нужную работу

— Можно мастерство совершенствовать, а можно быстро терять. Как на велосипеде — научился ездить, и достаточно. А можно научиться выполнять сложные трюки. Если эти трюки не повторять постоянно, со временем разучишься. Так и в сварке. Нет практики — и теряется качество работы, а постоянное оттачивание и совершенствование навыков придает работе красоту, — говорит Антон.