Известный телешеф Лунев стал судьёй на форуме «Дикоросы» в Новосибирске

Знаменитый кулинар Алексей Лунев, прославившийся благодаря проекту «Домохозяйки против шефов» на канале «Пятница», вошел в состав судейской коллегии на гастрономическом форуме «Дикоросы». Мероприятие проходит в новосибирском «Экспоцентре», и задача шеф-повара — профессиональная оценка блюд, которые предлагаются участникам.
Перебравшись в Новосибирск из столицы год назад, Лунев не только развивает свой блог для широкой аудитории, но и работает над созданием онлайн-академии. Этот проект позволит всем желающим осваивать тонкости ресторанной кухни у себя дома с помощью подробных видеоинструкций.
В комментарии для студии BFM-Новосибирск кулинар выделил одну из ключевых тенденций на современном гастрорынке — фокус на локальности. ПО словам шеф-повара, сегодня каждый регион России обладает своим уникальным пищевым наследием. Он изучает старинные кулинарные книги, рецепты из советской и дореволюционной эпох, чтобы творчески переосмыслить их с помощью современных технологий.
Особый акцент шеф-повар сделал на потенциале сибирской кухни. По его словам, её самобытность напрямую связана с богатством местной природы, в частности, обилием грибов и уникальных ягод, таких как морошка, которая практически нигде больше не произрастает.