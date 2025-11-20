Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: урегулирование на Украине остаётся приоритетом Трампа

Миллер не стал комментировать план США по урегулированию конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Урегулирование украинского конфликта является приоритетом во внешней политике президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил замглавы аппарата администрации США Стивен Миллер.

«Это тот вопрос, который президент продолжает ставить во главу угла в рамках нашей внешнеполитической цели, а именно — достижение урегулирования, чтобы мы могли достичь мира в Европе», — сказал он в ходе выступления в Белом доме.

При этом Миллер не стал комментировать сведения о новом плане США по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что «не располагает новостями по данному вопросу».

Напомним, по данным Axios, план Соединённых Штатов по урегулированию конфликта на Украине предполагает признание Крыма и Донбасса российскими.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше