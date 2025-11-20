Белый дом: урегулирование на Украине остаётся приоритетом Трампа

Урегулирование украинского конфликта является приоритетом во внешней политике президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил замглавы аппарата администрации США Стивен Миллер.
«Это тот вопрос, который президент продолжает ставить во главу угла в рамках нашей внешнеполитической цели, а именно — достижение урегулирования, чтобы мы могли достичь мира в Европе», — сказал он в ходе выступления в Белом доме.
При этом Миллер не стал комментировать сведения о новом плане США по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что «не располагает новостями по данному вопросу».
Напомним, по данным Axios, план Соединённых Штатов по урегулированию конфликта на Украине предполагает признание Крыма и Донбасса российскими.