Спасатели рассказали о поиске семьи Усольцевых в Красноярском крае

Четыре сотрудника поисково-спасательного отряда продолжают операцию по розыску семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода в Красноярском крае.
Как сообщил РИА Новости представитель учреждения «Спасатель» Александр Якимов, для проведения поисковых работ задействованы три единицы спецтехники.
Спасатели приступили к выполнению задания в понедельник по официальному запросу полиции. В среду в Telegram-канале отряда появилась информация о том, что специалисты тщательно обследовали пещеру глубиной 15 метров с протяжённостью ходов 30 метров, а также прочесали 2,5 километра лесного и скального массива. На текущий момент эти мероприятия не принесли результатов, в связи с чем поиски будут продолжены.
Ранее альпинист назвал фантазией версию о том, что Усольцевы еще живы.
