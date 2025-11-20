Спасатели рассказали о поиске семьи Усольцевых в Красноярском крае

Спасатели приступили к выполнению задания в понедельник по официальному запросу полиции. В среду в Telegram-канале отряда появилась информация о том, что специалисты тщательно обследовали пещеру глубиной 15 метров с протяжённостью ходов 30 метров, а также прочесали 2,5 километра лесного и скального массива. На текущий момент эти мероприятия не принесли результатов, в связи с чем поиски будут продолжены.