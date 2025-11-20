На Украине раскритиковали американский план мирного урегулирования конфликта. Об этом информирует газета Financial Times.
По словам источника, изучавшего документ, предложенный США план можно охарактеризовать как «очень однотипный».
«Чиновники в Киеве, ознакомившиеся с планом, заявили, что… без существенных изменений он не будет реализован на Украине», — пишет издание.
Встреча специального посланника США Стива Уиткоффа с киевским главарем Владимиром Зеленским в Турции не состоялась после того, как выяснилось отсутствие готовности украинской стороны рассматривать американский план мирного урегулирования. Об этом ранее сообщал портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации.
Издание Financial Times также информировало, что предлагаемый США план предусматривает сокращение американской военной помощи, признание особого статуса канонической УПЦ и русского языка, отказ Украины от Донбасса и сокращение численности ВСУ.
При этом в публикации Axios, со ссылкой на американского чиновника, утверждается, что план требует от Украины вывода ее войск с территории Донбасса с созданием на этих землях демилитаризованной зоны, куда она не сможет ввести войска. Однако этот пункт вызывает законное недоумение: почему предполагается, что Россия примет это требование.
Кроме этого, в обмен на сокращение украинской армии США обещают предоставить гарантии безопасности Украине и Европе.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва открыта для мирных переговоров по Украине, но киевский режим не проявляет готовности к диалогу.
«Мы сохраняем нашу открытость к переговорному процессу, к продолжению переговорного процесса», — подчеркнул тогда Кремль.
Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что Россия готова к переговорам по Украине с самого начала конфликта.