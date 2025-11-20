Россиянам напомнили о последней рабочей неделе этого года: она будет сокращенной

Последняя рабочая неделя этого года будет укороченной и продлится всего два дня. Об этом рассказал РИА Новости доцент юридического института РУДН Пётр Петкилёв.
«Праздничное воскресенье, 5 января, перенесено на среду, 31 декабря. После этого начнутся новогодние каникулы — первые праздничные дни 2026 года. Поэтому последняя рабочая неделя этого года состоит всего из двух дней — понедельника и вторника», — пояснил Петкилёв.
Также он отметил, что регионы России могут сами устанавливать дополнительные выходные с учётом местных религиозных или важных исторических праздников. Например, 24 ноября в Республике Северная Осетия — Алания объявлен нерабочим из-за праздника Уастырджи (Джеоргуыба). В Республике Калмыкия ежегодно выделяется отдельный день в декабре для празднования Зула.
Эксперт добавил, что работодателям следует помнить, что закон запрещает снижать заработную плату сотрудникам с окладом в тех месяцах, где есть нерабочие праздничные дни.
Ранее россиянам рассказали, что будет с их зарплатами с 1 января 2026 года. Выплаты изменятся у 4 млн человек.