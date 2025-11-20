Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о последней рабочей неделе этого года: она будет сокращенной

Доцент Петкилёв: Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня.

Источник: Комсомольская правда

Последняя рабочая неделя этого года будет укороченной и продлится всего два дня. Об этом рассказал РИА Новости доцент юридического института РУДН Пётр Петкилёв.

«Праздничное воскресенье, 5 января, перенесено на среду, 31 декабря. После этого начнутся новогодние каникулы — первые праздничные дни 2026 года. Поэтому последняя рабочая неделя этого года состоит всего из двух дней — понедельника и вторника», — пояснил Петкилёв.

Также он отметил, что регионы России могут сами устанавливать дополнительные выходные с учётом местных религиозных или важных исторических праздников. Например, 24 ноября в Республике Северная Осетия — Алания объявлен нерабочим из-за праздника Уастырджи (Джеоргуыба). В Республике Калмыкия ежегодно выделяется отдельный день в декабре для празднования Зула.

Эксперт добавил, что работодателям следует помнить, что закон запрещает снижать заработную плату сотрудникам с окладом в тех месяцах, где есть нерабочие праздничные дни.

Ранее россиянам рассказали, что будет с их зарплатами с 1 января 2026 года. Выплаты изменятся у 4 млн человек.