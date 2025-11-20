Россиянам напомнили о последней рабочей неделе этого года: она будет сокращенной

Также он отметил, что регионы России могут сами устанавливать дополнительные выходные с учётом местных религиозных или важных исторических праздников. Например, 24 ноября в Республике Северная Осетия — Алания объявлен нерабочим из-за праздника Уастырджи (Джеоргуыба). В Республике Калмыкия ежегодно выделяется отдельный день в декабре для празднования Зула.