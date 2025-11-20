В Братске планируют построить ледовую арену за 1,5 миллиарда рублей, которая будет работать круглый год. Предполагается, что на строительство объекта потребуется два года. Это стало известно из обновленной муниципальной программы «Физическая культура и спорт», опубликованной городской администрацией.
— На проектирование и строительство арены в 2026 году направят 742,6 миллиона рублей, а в 2027 году — 757 миллиона, — уточняется в документе.
Все расходы по проекту покроет областной бюджет, городские средства на эти цели не выделяться не будут.
