В Братске планируют построить ледовую арену за 1,5 миллиарда рублей, которая будет работать круглый год. Предполагается, что на строительство объекта потребуется два года. Это стало известно из обновленной муниципальной программы «Физическая культура и спорт», опубликованной городской администрацией.