Из музея Уэльса украли уникальные золотые украшения бронзового века

В полиции уверены, что пропавшие артефакты могли заранее выбрать как самые ценные из коллекции. Кроме браслетов и лунулы, исчезли ещё восемь золотых предметов из Поуиса и Кармартеншира — все они датируются средним бронзовым веком. Музей усилил охрану, но сотрудники признают, что ущерб огромный — украдены вещи уникальные и невосполнимые.