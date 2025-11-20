В Госдуме предложат сократить срок рассмотрения обращений участников СВО

«Ведь ожидание ответа в течение месяца может приводить к затягиванию решения жизненно важных вопросов и снижать эффективность государственной помощи. Сокращение времени рассмотрения запросов до 14 дней позволит укрепить уверенность граждан в том, что государство выполняет перед ними свои обязательства в полном объёме», — заключил он.