В Госдуме предложат сократить срок рассмотрения обращений участников СВО

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается сократить срок рассмотрения обращений по вопросам социальной защиты участников СВО и членов их семей с 30 до 14 дней, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
«Проект устанавливает сокращённый срок рассмотрения письменных обращений, затрагивающих вопросы назначения, предоставления и реализации мер социальной поддержки, медицинского обеспечения, пенсионного и страхового обеспечения, жилищных прав, образования и трудоустройства участников специальной военной операции и членов их семей, — не более четырнадцати дней со дня регистрации обращения при наличии приложенных документов, подтверждающих статус заявителя либо члена его семьи», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что принятие такого решения позволит ускорить предоставление гражданам заслуженных различных социальных льгот.
Он напомнил, что действующий 30-дневный срок рассмотрения обращений устанавливался в период ограниченного развития электронного документооборота, но сейчас ситуация в корне изменилась.
«У граждан есть личные кабинеты на портале Госуслуг, в стране активно развивается межведомственное электронное взаимодействие, введена квалифицированная электронная подпись. Сегодня в электронном режиме проводится проверка статуса обращения, а значит, ответ на запрос должен готовиться в более сжатые сроки. Считаю, что введение 14-дневного срока соответствует возможностям органов власти и стандартам современного документооборота», — добавил политик.
По словам Миронова, сокращение срока рассмотрения запросов будет ориентировать чиновников на скорейшее решение социальных проблем участников СВО и членов их семей.
«Ведь ожидание ответа в течение месяца может приводить к затягиванию решения жизненно важных вопросов и снижать эффективность государственной помощи. Сокращение времени рассмотрения запросов до 14 дней позволит укрепить уверенность граждан в том, что государство выполняет перед ними свои обязательства в полном объёме», — заключил он.