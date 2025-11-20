Ричмонд
Опасные розливные сладости обнаружили в торговых центрах Новосибирска

В Новосибирске на торгующих розливным вареньем и мёдом точках в ТЦ продают продукцию с нарушениями.

Источник: Сиб.фм

Так на одной из них журналистами «Вестей Новосибирск» был куплен образец черничного варенья, срок годности которого истекал через несколько дней. При этом выяснилось, что многие банки с продукцией были вскрыты давно, не имели маркировки или вовсе были просрочены.

Юристы подтверждают, что продавцы обязаны иметь санитарные книжки, а на каждую партию товара — декларацию о соответствии требованиям безопасности. Медики же предупреждают, что употребление таких сладостей чревато серьезными отравлениями с тошнотой и рвотой, также есть риск заражения ботулизмом, особенно для маленьких детей.

Пробы варенья направлены в лабораторию для анализа. Результаты экспертизы станут известны в начале декабря.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске выявили нарушения в бутилированной воде и изъяли две партии.