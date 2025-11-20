Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы гремят над Новомосковском, работают расчёты ПВО

Над Новомосковском ночью 20 ноября раздались взрывы. По предварительным данным, украинские беспилотники пытаются прорваться к Московскому региону через Тульскую область. Об этом пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Предварительно, работают расчёты противовоздушной обороны. Местные жители проснулись около половины третьего ночи от серии мощных хлопков — их было не меньше семи.

О звуках пролёта беспилотников сообщили также жители Тулы. По их словам, вражеские дроны направляются в сторону Москвы, а сигнал угрозы атаки БПЛА действует на территории всей области. Официальных данных пока нет.

Ранее Life.ru писал, что вечером в среду система ПВО за семь часов сбила 26 украинских самолётных беспилотников сразу над четырьмя регионами. По данным Минобороны, цели уничтожали над Крымом, Брянской, Курской и Белгородской областями.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше