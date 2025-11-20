Торговцы устроили скандал с руководством рынка в Таразе

Администрация «Гранд базара» неожиданно подняла стоимость аренды на 25%. В ответ предприниматели заявили, что не выйдут на работу, если дирекция не одумается.
«Мы сами себе ищем клиентов, приглашаем на этот рынок. А они нам аренду поднимают: кому-то до 50 тысяч, кому-то до 70 тысяч. Еще и коммунальные услуги с декабря поднимать планируют. Нам это сильно бьет по карману!» — возмущена Дана Кемелова.
Администрация рынка уверяет, что это вынужденная мера — и первое повышение за три года всего на 10%. Правда, после скандала в дирекции пообещали, что пока аренда останется прежней. Однако через пару месяцев к этому вопросу всё равно придётся вернуться.
«Сам “Гранд Базар” поднял на 10%, остальное ушло всё на коммуслуги. Вот, допустим, газ у нас в прошлом году был 45 тенге, сейчас 66 тенге. В этом году электричество в три раза подорожало. В три раза, ну, мы, что нам делать!» — заявил коммерческий директор «Гранд Базара» Пулат Сеитов.
«Потом, смотрите, налоги на землю, на недвижимость коммерческую — опять подорожало. А если мы завтра обанкротимся? Ну вот я им вопрос задаю: “А если мы обанкротимся, дальше что делать?!”» — добавил он.