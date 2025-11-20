Суд смягчил наказание бизнесмену Бойко-Великому по первому приговору

Как сообщал Life.ru, суд в Подмосковье приговорил Бойко-Великого к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в создании и руководстве преступным сообществом. Прокуратура ранее запрашивала для него 19 лет колонии. По данным следствия, Бойко-Великий организовал преступную группу ещё в 2003 году. Её ключевой задачей, как установило следствие, была скупка земельных участков в Рузском районе Московской области.