Новосибирск установил уникальный памятник автомобилю скорой помощи РАФ

В Новосибирске открыли памятник легендарному автомобилю РАФ в честь 100-летия службы скорой помощи. В церемонии принял участие заместитель губернатора региона Константин Хальзов. Об этом сообщили в Минздраве НСО.
Он подчеркнул, что установка памятника — знак признательности врачам, фельдшерам, водителям и диспетчерам, которые ежедневно спасают жизни.
Павел Белалов, проработавший на станции скорой помощи 43 года, с теплом вспомнил свой первый служебный РАФ. По его словам, эти машины отличались маневренностью и удобством, что делало их незаменимыми в работе.
Автомобиль для памятника нашли у частного владельца в Бердске. Реставрация заняла около года, нужные детали собирали по всей стране, а логотип изготовили на 3D-принтере. Главный врач станции Александр Балабушевич отметил, что для нескольких поколений медиков именно РАФ является символом скорой помощи.
Сегодня служба скорой помощи в Новосибирске включает 13 подстанций и ежедневно принимает до двух тысяч вызовов. Ответственный секретарь Российского общества скорой помощи Ильдар Миннуллин добавил, что такого памятника нет ни в одном другом регионе страны.
Он подчеркнул, что установка памятника — это уважение к тем, кто создавал систему скорой помощи, кто работает в ней сейчас и тем, кто придёт им на смену.
Памятник расположен справа от здания станции скорой медицинской помощи по адресу: улица Семьи Шамшиных, 42.