Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины

Врач также предупредила, что при чрезмерном употреблении мандаринов даже у людей без противопоказаний могут появиться аллергические реакции, раздражение слизистой желудка и повышение кислотности. Поэтому, по словам гастроэнтеролога, оптимальной порцией считаются один-два мандарина в день.