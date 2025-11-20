Ричмонд
Пушков: уход Келлога и провалы ВСУ стали «чёрной точкой» для Зеленского

Сенатор уточнил, что Трамп не поддержал «подходы» Келлога.

Источник: Аргументы и факты

Провалы Вооружённых сил Украины, ситуация в украинской экономике, а также возможный уход спецпосланника президента Соединённых Штатов по Украине Кита Келлога со своего поста «сходятся в чёрную точку» для Зеленского, заявил Алексей Пушков.

Кроме того, сенатор напомнил, что американская сторона отказалась передать Украине ракеты Tomahawk.

«Всё это сходится единовременно в одну “чёрную точку” для Зеленского. И эта чёрная середина ноября ноябрём не закончится. Все больше сигналов, что время не просто не на стороне Киева — время всё сильнее разворачивается против него», — написал он в Telegram.

По словам Пушкова, «лоббист» Украины в Белом доме Келлог уходит в связи с тем, что администрация Трампа «представляется ему недостаточно антироссийской и недостаточно прокиевской». Кроме того, он выразил мнение, что Трамп не поддержал «подходы» Келлога.

Напомним, по данным Reuters, Келлог покинет пост в январе следующего года.

