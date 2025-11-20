«Два ведра с фекалиями и банка с мочой»: темиртаусцы просят выселить соседей из их дома

Последней каплей для жильцов дома стал балкон одной из квартир, откуда начали просачиваться фекалии. Как рассказала одна из жильцов, Марина Кравчук, она испытала шок, когда по стенам балкона потекли зловонные ручьи. «Вонь такая фекалиями, весь этот виноград и мочой воняет, и по окну — это ужас какой-то! Два ведра с фекалиями и банка стояла с мочой. Я спросила: “У вас есть унитаз?” Она говорит: “Да, есть. А он не может на унитаз ходить, у него ноги отказали”», — рассказывает женщина.