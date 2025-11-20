«Два ведра с фекалиями и банка с мочой»: темиртаусцы просят выселить соседей из их дома

Последней каплей для жильцов дома стал балкон одной из квартир, откуда начали просачиваться фекалии. Как рассказала одна из жильцов, Марина Кравчук, она испытала шок, когда по стенам балкона потекли зловонные ручьи. «Вонь такая фекалиями, весь этот виноград и мочой воняет, и по окну — это ужас какой-то! Два ведра с фекалиями и банка стояла с мочой. Я спросила: “У вас есть унитаз?” Она говорит: “Да, есть. А он не может на унитаз ходить, у него ноги отказали”», — рассказывает женщина.
Квартира, на которую жалуются горожане, находится на пятом этаже. Из неё уже много лет исходит не только едкий запах, но и тараканы с мышами. Здесь живут 64-летний мужчина, его супруга и собака. Хозяин заверяет, что после блестящей военной карьеры работал в прокуратуре, но сейчас по состоянию здоровья не может оформить пенсию. За неуплату отключили свет и отопление. Соседи, по словам супруга, на них просто наговаривают из личной неприязни.
Жильцы подъезда уже много лет пытаются избавиться от горе-соседей. Они обращались в жилищную инспекцию, к участковому, санврачам и даже в психоневрологический диспансер, но помощи так и не дождались. «Данный вопрос не входит в компетенцию ГУ отдела жилищной инспекции, а также акимата. По содержанию балкона, согласно 505 статье, необходимо обратиться к участковым инспекторам. По аморальному образу жизни, то есть распитие спиртных напитков, это также входит в компетенцию участковых инспекторов», — заявили в отделе жилищной инспекции Темиртау.
Жильцы многоэтажки говорят, что первое время по-соседски не выносили сор из подъезда, ремонтировали сами в надежде, что супруги привыкнут к чистоте. Но не тут-то было. «И крышу мы им делали, и балкон делали. Мы практически на всё собираем деньги. Нас закон не защищает, закон защищает их. У нас практически в каждом доме такие вот люди, но это, конечно, они переплюнули всех», — делится Наталья Егель.
Темиртаусцы намерены создать движение, которое будет бороться с приверженцами антисанитарии, и уже собирают рабочую группу, чтобы направить свои предложения в парламент.