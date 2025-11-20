Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 25 тысяч новосибирцев с начала года научились оказывать первую помощь

Такие навыки можно получить на различных мероприятиях, инструктажах в школах и на предприятиях.

Источник: Комсомольская правда

Более 25 тысяч новосибирцев с начала года на различных публичных мероприятиях, инструктажах на предприятиях и в школах получили навыки оказания первой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Замгубернатора Константин Хальзов отметил, что каждый орган власти должен сделать свои предложения по мероприятиях и организациям, где в следующем году можно провести обучающие семинары по оказанию первой помощи.

— Будет план, и по плану легче двигаться, — подчеркнул он.

В этом году в Новосибирской области прошло 77 мероприятий по популяризации первой помощи.