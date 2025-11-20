Более 25 тысяч новосибирцев с начала года научились оказывать первую помощь

Более 25 тысяч новосибирцев с начала года на различных публичных мероприятиях, инструктажах на предприятиях и в школах получили навыки оказания первой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Замгубернатора Константин Хальзов отметил, что каждый орган власти должен сделать свои предложения по мероприятиях и организациям, где в следующем году можно провести обучающие семинары по оказанию первой помощи.
— Будет план, и по плану легче двигаться, — подчеркнул он.
В этом году в Новосибирской области прошло 77 мероприятий по популяризации первой помощи.