Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Бразилии признался, что мечтает о достижении мира на Украине

Лула да Силва рассказал, достижение мира на Украине стало его мечтой.

Источник: Комсомольская правда

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мечтает о мирном урегулировании на Украине и верит в его возможность.

«Мечтаю однажды положить конец конфликту между Россией и Украиной, чтобы больше не было причин для его продолжения», — рассказал президент Бразилии в комментарии для прессы.

Бразильский глава ранее называл себя другом президента РФ Владимира Путина и неоднократно выражал желание помочь в достижении мира в Украине.

Несколькими месяцами ранее Россия и Бразилия подписали меморандум о развитии финансового сотрудничества. Это соглашение было заключено в условиях, когда американский лидер Дональд Трамп пригрозил введением вторичных санкций против стран, продолжающих торговать с Москвой.

Кроме этого, бразильский глава также призывал российского лидера встретиться лично с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше