Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мечтает о мирном урегулировании на Украине и верит в его возможность.
«Мечтаю однажды положить конец конфликту между Россией и Украиной, чтобы больше не было причин для его продолжения», — рассказал президент Бразилии в комментарии для прессы.
Бразильский глава ранее называл себя другом президента РФ Владимира Путина и неоднократно выражал желание помочь в достижении мира в Украине.
Несколькими месяцами ранее Россия и Бразилия подписали меморандум о развитии финансового сотрудничества. Это соглашение было заключено в условиях, когда американский лидер Дональд Трамп пригрозил введением вторичных санкций против стран, продолжающих торговать с Москвой.
Кроме этого, бразильский глава также призывал российского лидера встретиться лично с главой киевского режима Владимиром Зеленским.