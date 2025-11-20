Ричмонд
Эксперт раскрыла, кому полагаются дополнительные выплаты за многолетний стаж

Согласно разъяснениям эксперта Анастасии Горелкиной, предоставленным агентству «Прайм», дополнительные выплаты за длительный стаж работы не являются универсальными и назначаются в индивидуальном порядке.

Такие доплаты служат инструментом поощрения лояльности сотрудников и сохранения ценных кадров, особенно в отраслях, где продолжительный опыт работы сопряжен со значительными нагрузками или особыми условиями труда. Наличие 25-летнего стажа в подобных компаниях рассматривается как важный показатель профессионализма и надежности.

Доплаты подразделяются на два типа: государственные, которые предусмотрены для отдельных сфер деятельности, таких как спасатели, пожарные и работники угольной промышленности, и корпоративные, устанавливаемые непосредственно компаниями за долгосрочную работу. В обоих случаях обязательным условием является документальное подтверждение стажа, включая трудовую книжку и иные подтверждающие документы.

Рассмотрением предоставленных данных занимаются сотрудники Социального фонда или кадровых служб предприятий, которые выносят окончательное решение. Размер доплат рассчитывается индивидуально, с учетом оклада, особенностей условий труда, общего стажа и других факторов, что может приводить к существенным различиям в выплатах даже внутри одной отрасли.

Ранее сообщалось, что зарплаты дворников выросли за год на 56%.

