Эксперт раскрыла, кому полагаются дополнительные выплаты за многолетний стаж

Такие доплаты служат инструментом поощрения лояльности сотрудников и сохранения ценных кадров, особенно в отраслях, где продолжительный опыт работы сопряжен со значительными нагрузками или особыми условиями труда. Наличие 25-летнего стажа в подобных компаниях рассматривается как важный показатель профессионализма и надежности.