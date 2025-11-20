Новогоднюю елку в Братске зажгут в День города 12 декабря. Уже в 11-й раз жители города смогут увидеть искусственную ель из полимерной пленки, которая выглядит как настоящая хвоя. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации города.
— Как и в прошлом году на территории сквера будут установлены новогодние светодиодные фигуры. Это и Дед Мороз со Снегурочкой, олени и сани, снеговики, часы и фонтан. Сейчас подрядчик ведёт подготовительные работы к монтажу металлических конструкций, — сообщил начальник управления по Центральному району Иван Люсов.
Высота елки вместе с подиумом и звездой равна 25 метрам. Новогоднее дерево устойчиво к морозам до −50 градусов. А с помощью 3D-системы можно программировать до 66 программ световых композиций гирлянд. Предварительно, елка будет радовать жителей Братска до 20 января 2026 года.