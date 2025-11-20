Новогоднюю елку в Братске зажгут в День города 12 декабря

— Как и в прошлом году на территории сквера будут установлены новогодние светодиодные фигуры. Это и Дед Мороз со Снегурочкой, олени и сани, снеговики, часы и фонтан. Сейчас подрядчик ведёт подготовительные работы к монтажу металлических конструкций, — сообщил начальник управления по Центральному району Иван Люсов.