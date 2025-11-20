Ричмонд
9-балльные пробки и серия ДТП парализовали Владивосток

Из-за перепада температур дороги города превратились в каток, что привело к массовым заторам и авариям.

Источник: АиФ Владивосток

Утренние поездки на работу и учёбу для тысяч владивостокцев в четверг превратились в настоящее испытание. Город столкнулся с 9-балльными пробками и множеством ДТП, вызванными неожиданным гололёдом. Сильнее всего пострадали движение на улицах Нейбута и Кузнецова, а также трасса между Фокино и Большим Камнем, где произошло серьёзное ДТП с пострадавшими.

Транспортный коллапс в городе.

Уже к 7:40 утра агрегаторы показывали 8 баллов пробок. Особенно сложная ситуация сложилась: на объездной трассе в обоих направлениях, в пригороде в сторону центра, на Чуркине в сторону Золотого моста, на улицах Луговая и Нейбута во всех направлениях.

«Люди заходили в автобус, но выходили уже на следующей остановке, дорога до которой занимала полчаса», — сообщают очевидцы.

Опасные участки и реакция водителей.

Особенно критической стала ситуация на Нейбута, где, по словам очевидцев, до сих пор нет щебня или песка.

«Постоянно слышится визг резины», — отмечают водители.

Возмущенные автомобилисты сообщают, что: машины в сторону Беляева практически не двигаются, таксисты массово отказываются от заказов из центра города, аналогичные проблемы наблюдаются в районе ТЦ «Черемушки».

Серьёзные ДТП с пострадавшими.

На трассе между Фокино и Большим Камнем произошло массовое ДТП — четыре автомобиля вылетели с дороги.

«Один из пострадавших в реанимации, за его жизнь борются врачи», — делится очевидец.

В Артёме, в районе старого аэропорта, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Машина получила серьёзные повреждения, на месте работала бригада скорой помощи.

Причины и рекомендации экспертов.

По словам синоптиков, гололёд образовался из-за перепада температур: несколько дней подряд сохранялись минусовые температуры, а сегодня днём ожидается до +7 градусов.

«Каток почти. Машины шлифуют этот лёд», — описывает ситуацию один из жителей города.

Эксперты и ГИБДД рекомендуют водителям: снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, использовать соответствующую сезону резину.

На некоторых дорогах уже начали посыпать реагенты, однако, как отмечают жители, этого недостаточно. Пешеходы также страдают от гололёда на тротуарах и переходах.

Такая ситуация, по мнению экспертов, повторяется ежегодно по одним и тем же причинам — несвоевременная переобувка автомобиля, использование летней и всесезонней резины и отсутствие осторожности на дорогах утром среди.