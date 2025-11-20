9-балльные пробки и серия ДТП парализовали Владивосток

Утренние поездки на работу и учёбу для тысяч владивостокцев в четверг превратились в настоящее испытание. Город столкнулся с 9-балльными пробками и множеством ДТП, вызванными неожиданным гололёдом. Сильнее всего пострадали движение на улицах Нейбута и Кузнецова, а также трасса между Фокино и Большим Камнем, где произошло серьёзное ДТП с пострадавшими.