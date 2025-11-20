Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В NASA заявили об отсутствии угрозы для Земли от кометы 3I/ATLAS

Комета 3I/ATLAS отдалена от Земли на расстояние, которое почти вдвое превышает дистанцию до Солнца.

Источник: Аргументы и факты

Комета 3I/ATLAS не угрожает Земле, поскольку пролетает на безопасном расстоянии от планеты, заявила заместитель администратора в управлении научных миссий Агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Ники Фокс.

«3I/ATLAS не является угрозой для Земли», — сказала она на пресс-конференции.

Фокс уточнила, что небесное тело отдалено от Земли на расстояние, которое почти вдвое превышает дистанцию от нашей планеты до Солнца.

Напомним, комета 3I/ATLAS была обнаружена астрономами в начале июля. Некоторые исследователи выдвинули предположения, что речь может идти об инопланетном корабле. Они ссылались на необычные свойства этого объекта.

Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru подчеркнул, что 3I/ATLAS не имеет ничего общего с НЛО. Он предположил, что неизвестные лучи, о которых говорят специалисты, могут быть хвостами кометы.