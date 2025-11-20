В NASA заявили об отсутствии угрозы для Земли от кометы 3I/ATLAS

Комета 3I/ATLAS не угрожает Земле, поскольку пролетает на безопасном расстоянии от планеты, заявила заместитель администратора в управлении научных миссий Агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Ники Фокс.
«3I/ATLAS не является угрозой для Земли», — сказала она на пресс-конференции.
Фокс уточнила, что небесное тело отдалено от Земли на расстояние, которое почти вдвое превышает дистанцию от нашей планеты до Солнца.
Напомним, комета 3I/ATLAS была обнаружена астрономами в начале июля. Некоторые исследователи выдвинули предположения, что речь может идти об инопланетном корабле. Они ссылались на необычные свойства этого объекта.
Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru подчеркнул, что 3I/ATLAS не имеет ничего общего с НЛО. Он предположил, что неизвестные лучи, о которых говорят специалисты, могут быть хвостами кометы.