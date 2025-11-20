До губернатора дошли: жители села под Новосибирском добились замены лампочки в фонаре

Как рассказала местная жительница Мария, освещение на улице Нагорной критически важно, поскольку по ней дети добираются до автобуса, следующего в школу. А осенью и зимой светает поздно.
По словам женщины, первоначальные обращения в Морозовский сельсовет на протяжении полугода не давали результата. Ситуация сдвинулась с мертвой точки лишь после жалобы губернатору в соцсетях.
«И чудо случилось, вы не поверите — через два дня примчались сельсоветовские электрики и все сделали. Муж без иронии, от чистого сердца выразил губернатору свою благодарность. Это правда, важно для жителей села, хоть и кажется что вопрос — пустяковый», — рассказывает Мария.
Однако через четыре месяца фонарь снова перестал работать, и вскоре лампочка перегорела ещё в одном фонаре — половина улицы погрузилась во мрак.
И вновь обращения в различные инстанции оказались безрезультатны. В районной администрации пообещали решить вопрос лишь к концу ноября, сославшись на то, что столб шатается и электрики боятся на него подниматься. После очередного упоминания о готовности жителей написать губернатору, лампочки были заменены в течение нескольких дней.
В администрации Морозовского сельсовета объяснили задержки тем, что там не просто перегорела лампочка, а весь фонарь был разбит. На заказ и доставку потребовалось время.
«Расстрелян из рогатки или другого устройства и сделали это, очевидно жители, непонятно зачем», — сказали в сельсовете.
А также заверили, что держат вопрос уличного освещения на контроле.