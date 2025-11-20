В России могут ужесточить штрафы за курение на работе в 10 раз

В России предложили в 10 раз увеличить штрафы за курение на рабочих местах. С подобным предложением выступила руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Обращение направленно премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Копия документа есть у РИА Новости.
Так, предлагается поднять штрафы для курильщиков в 10 раз (до 5−15 тыс. рублей). Кроме этого, «Здоровое Отечество» говорит об установке наказания для работодателей, закрывающих глаза на нарушения. Также предлагается дать больше прав контролирующим органам — Роспотребнадзору и трудовым инспекциям.
Как указано в обращении, нынешние штрафы в 500−1500 рублей не останавливают нарушителей. При этом работодатели редко применяют дисциплинарные взыскания, а контроль за соблюдением запрета организован недостаточно.
«Мы убеждены, что усиление ответственности за курение в неположенных местах — это не только вопрос охраны здоровья и санитарной безопасности, но и важный фактор сохранения здоровья граждан, повышения производительности труда, укрепления корпоративной культуры и предотвращения профессиональных конфликтов», — сказано в сообщении.
Одновременно с этим «Здоровое Отечество» обратилось к главам профильных комитетов Госдумы Ярославу Нилову и Сергею Леонову с просьбой поддержать свои предложения.
Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой повысить размер штрафов за помеху ребенку общаться с родителем, а также за сокрытие от ближайших родственников его местонахождения.