Врач назвала, какие серьезные болезни может скрывать неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта, или галитоз, может стать не просто неудобством, а сигналом о проблемах со здоровьем. Часто человек сам не замечает неприятного аромата, зато окружающие отлично его ощущают. Об этом KP.RU рассказала Элина Хило, стоматолог-терапевт клиники «СМ-Стоматология».