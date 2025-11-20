Врач назвала, какие серьезные болезни может скрывать неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта, или галитоз, может стать не просто неудобством, а сигналом о проблемах со здоровьем. Часто человек сам не замечает неприятного аромата, зато окружающие отлично его ощущают. Об этом KP.RU рассказала Элина Хило, стоматолог-терапевт клиники «СМ-Стоматология».
— Не удивляйтесь, если стоматолог отправит вас на консультацию к гастроэнтерологу. Часто галитоз связан со злоупотреблением нездоровыми диетами, например такими, которые предполагают отказ от одного приема пищи или исключение животных продуктов. Такое несбалансированное питание ускоряет развитие заболеваний желудка, — отметила врач.
Галитоз может быть вызван стоматологическими проблемами: кариесом, воспалением десен, налетом на языке или несоблюдением гигиены при ношении брекетов и протезов. В таких случаях бактерии размножаются и выделяют неприятный запах, а правильный уход за полостью рта помогает снизить риск его появления.
Кроме того, галитоз иногда связан с заболеваниями ЖКТ, ЛОР-органов или сахарным диабетом. Если неприятный запах сопровождается болью в животе, насморком, гайморитом или запахом ацетона во рту, важно обратиться к гастроэнтерологу, отоларингологу или эндокринологу, чтобы вовремя выявить и устранить проблему.