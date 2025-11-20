В Новосибирске ветеран труда отметила 100-летний юбилей

Мария Михайловна родилась в Алтайском крае, в селе Новопесчаное Бурлинского района. Часть жизни она посвятила работе поваром в школьном интернате. У нее родилось пятеро детей: четыре мальчика и одна девочка. Позднее появились три внука и две внучки. Затем еще семь правнукова, а сейчас подрастают один праправнук и праправнучка.