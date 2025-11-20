В Новосибирске ветеран труда отметила 100-летний юбилей

Жительница Новосибирска Мария Дмитриенко отметила 100-летний юбилей. Она является ветераном труда и тружеником тыла, а также награждена «Медалью материнства». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Первомайского района.
Мария Михайловна родилась в Алтайском крае, в селе Новопесчаное Бурлинского района. Часть жизни она посвятила работе поваром в школьном интернате. У нее родилось пятеро детей: четыре мальчика и одна девочка. Позднее появились три внука и две внучки. Затем еще семь правнукова, а сейчас подрастают один праправнук и праправнучка.
В 2003 году пенсионерка вместе с мужем переехала в Новосибирск к детям и внукам.
— Замглавы администрации Светлана Петрякова поздравила Марию Михайловну с юбилеем и пожелала крепкого здоровья, оптимизма и позитивных солнечных дней, — добавили в пресс-службе.