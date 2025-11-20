В Новосибирске мошенники вымогают деньги на «операции» кошек

Они представляются сотрудниками приюта «Кошачье царство — дом для бездомных кошек» и просят перевести средства якобы на операции или усыпление питомцев. Как работает схема, выяснил Горсайт.
По словам зоозащитников, неизвестные пишут подписчикам сообщества в личные сообщения, присылают фотографии и видео больных животных и убеждают, что необходима срочная помощь.
«Подписчики начали спрашивать, правда ли мы лечим собаку. Выяснилось, что какая-то женщина меняет аккаунты и пишет людям, которые когда-то помогали приюту», — рассказали волонтёры.
Мошенники даже предлагают видеозвонок, чтобы «показать» животное. По словам зоозащитников, собаку, вероятно, держат специально для демонстрации.
Одна из подписчиц уже собиралась отправить 27 тысяч рублей на лечение. Перед переводом она решила уточнить информацию у руководителя приюта и избежала обмана.
В приюте подчёркивают, они никогда не связываются с подписчиками в личных сообщениях от имени организации. Так действуют только мошенники. В полицию зоозащитники пока не обращались, но призывают жителей быть внимательнее, чтобы злоумышленники не наживались на доверчивости благотворителей и не втягивали в схему животных.
Горсайт направил официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, фиксировались ли подобные случаи ранее и какая ответственность грозит тем, кто организует такие схемы.