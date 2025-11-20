В Новосибирске мошенники вымогают деньги на «операции» кошек

В приюте подчёркивают, они никогда не связываются с подписчиками в личных сообщениях от имени организации. Так действуют только мошенники. В полицию зоозащитники пока не обращались, но призывают жителей быть внимательнее, чтобы злоумышленники не наживались на доверчивости благотворителей и не втягивали в схему животных.