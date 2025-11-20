Омич придумал приложение для борьбы с прокрастинацией: делает по 100 тренировок в год. И оно сработало!

«Мы позволяем загрузить всего одну тренировку в день», — объясняет Евгений. — «Зачем это сделано? Задача состоит в том, чтобы начать заниматься спортом в долгосрочной перспективе. В году 365 дней, 100 из них вы занимаетесь спортом. Человек получает привычку что-то делать. Помогают ему в этом другие люди. Вот ты открываешь с утра наш чат, а там — за сегодня уже есть отзывы пяти довольных людей, которые чем-то уже позанимались. И ты такой: ага, мог бы полежать, но нет, лучше пойду и что-нибудь поделаю».