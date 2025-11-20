Омич придумал приложение для борьбы с прокрастинацией: делает по 100 тренировок в год. И оно сработало!

Если вы когда-нибудь пытались начать заниматься спортом, то знаете, как тяжело заставить себя ходить на тренировки. Особенно если тренируетесь сами, для себя.
Предприниматель Евгений Донской однажды тоже столкнулся с такой проблемой и поставил себе задачу: если не сделает определённое количество тренировок за календарный год, то сделает пожертвование в фонд детского спорта. Задачу он выполнил, потом к нему присоединились друзья, а недавно Евгений запустил телеграм-бот, в котором выполнить челлендж «100 тренировок в год» может любой желающий. Мы пообщались с ним.
Евгений — опытный предприниматель. Он продаёт спецодежду и средства индивидуальной защиты по всей России и СНГ, а также занимается логистикой товаров из Китая. Кроме того, наш герой был одним из основателей бизнес-клуба Momentum.
Но это — сейчас. А в детстве и юности Евгений занимался большим теннисом. Профессиональному спорту мужчина отдал пятнадцать лет, затем наступила череда травм, и с карьерой теннисиста постепенно пришлось завязать.
«Семь лет назад решил вернуть себя в форму и начал думать, как себя мотивировать заниматься спортом и чтобы при этом было интересно», — рассказывает Евгений. — «Так и родилась эта идея. Я написал в соцсетях, что обязуюсь с начала года провести сто тренировок. Также я определил “цену слова”: если я не выполнил бы это обязательство, то мне нужно было бы заплатить определённую сумму денег».
Евгения поддержали друзья. О челлендже стали узнавать всё больше и больше людей, и со временем чат стал разрастаться. Теперь присоединиться к движению может любой желающий: предприниматель запустил сайт и телеграм-бот, где можно контролировать свой прогресс и общаться с другими участниками челленджа.
Доступ в бот — платный. Тестировать его функционал можно бесплатно в течение 30 дней, но затем каждый месяц за пользование нужно отдавать 350 рублей. Помимо месячной оплаты, пользователь бота должен определить для себя «цену слова»: сумму, которую перечислит в благотворительный фонд, если не сумеет выполнить запланированное число тренировок за год. Автор проекта рекомендует делать пожертвования в фонды «Дети спорта» и «Я расту со спортом».
«Мы изначально ушли от бесплатной темы, потому что когда человек ни за что не платит, он не чувствует ценности. 350 рублей стоит сейчас чашка кофе — каждый может себе позволить», — говорит Евгений Донской. — «Плюс, у человека вырабатывается базовая дисциплина: раз ты какой-то продукт купил, им надо пользоваться».
100 тренировок в год — совсем не такая уж и маленькая цифра, если подумать. Если разбить на 52, получится по две тренировки в неделю. Каждую неделю в течение года. Болеете вы или в отпуске — надо делать. И люди делают.
Бот в Телеграме работает как трекер тренировок. После каждого занятия нужно отправлять ему плюсик. Если вы долго — больше недели — не занимаетесь, система сама вежливо напомнит о себе. Какой будет тренировка — бег, силовые упражнения, спортивная игра — тоже решает пользователь. Евгений, к примеру, катается летом на велосипеде, зимой переходит на лыжи. И вновь играет в теннис, как в юности.
Некоторые из азарта завышают планку — перед началом челленджа можно выставить цифру в 150, 200 или даже 250 тренировок. Главное, не увлекаться: поменять цель в процессе выполнения уже не удастся.
«Мы позволяем загрузить всего одну тренировку в день», — объясняет Евгений. — «Зачем это сделано? Задача состоит в том, чтобы начать заниматься спортом в долгосрочной перспективе. В году 365 дней, 100 из них вы занимаетесь спортом. Человек получает привычку что-то делать. Помогают ему в этом другие люди. Вот ты открываешь с утра наш чат, а там — за сегодня уже есть отзывы пяти довольных людей, которые чем-то уже позанимались. И ты такой: ага, мог бы полежать, но нет, лучше пойду и что-нибудь поделаю».
И такой самоконтроль действительно работает. В среднем 90 процентов участников проекта выполняют свою цель.
Но главная, как считает Евгений, фишка приложения заключается в его честности перед пользователем. И наоборот: разработчики надеются на честность пользователя. На то, что он будет отчитываться о своём прогрессе, на правильность выполнения тренировок, на то, что он заплатит «цену слова», если вдруг не успеет провести сто тренировок за год.
«Мы вели статистику: за семь лет 90% участников всегда доходили до конца», — рассказывает Евгений. — «Потому что многим неприятно не держать своё слово. Если уж вписался, надо что-то делать. Это тот случай, когда человек сам выбрал свою историю и её реализация для него становится долгом чести».
В планах у Евгения — масштабировать свой проект на Россию, устраивать встречи активных пользователей и заниматься спортом вместе. Планов много, но суть останется прежней — приучить общество вести здоровый образ жизни.