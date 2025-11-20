24-метровая стела нового мемориала появится на центральной площади Находки

В Находке представили эскиз крупного мемориального комплекса, который задуман как общее пространство памяти о трудовом и воинском подвиге горожан от Великой Отечественной войны до современных событий. Проект предусматривает создание двух основных объектов — на Центральной площади и в посёлке Южно-Морском. Главной частью комплекса станет 24,5-метровая стела «Город трудовой доблести», выполненная из красного прозрачного материала с внутренней подсветкой, которая будет ярко освещать её в любое время суток. На пилонах стелы размещены рельефы по архивным фотографиям, отражающим трудовые подвиги жителей.