24-метровая стела нового мемориала появится на центральной площади Находки

В Находке представили эскиз крупного мемориального комплекса, который задуман как общее пространство памяти о трудовом и воинском подвиге горожан от Великой Отечественной войны до современных событий. Проект предусматривает создание двух основных объектов — на Центральной площади и в посёлке Южно-Морском. Главной частью комплекса станет 24,5-метровая стела «Город трудовой доблести», выполненная из красного прозрачного материала с внутренней подсветкой, которая будет ярко освещать её в любое время суток. На пилонах стелы размещены рельефы по архивным фотографиям, отражающим трудовые подвиги жителей.
Вокруг стелы запланирован «Сквер воинской славы», где по проекту предусматривается проложить «белый путь» — линию из светлой плитки, соединяющую стелу с памятником участникам специальной военной операции. Вдоль этого маршрута разместят фигурные скульптуры солдат разных эпох, создавая эффект музейного пространства под открытым небом. В рамках проекта также планируется озеленение: появится «Красный парк» с кленами, рябиной, барбарисом и сиренью, где высадят сорта, названные в честь героев ВОВ, что должно усилить символизм и создать место для размышлений и памяти.
Область внимания также уделена сооружению памятного знака в посёлке Южно-Морском: он будет 12 метров в высоту, выполнен из металла и оформлен в форме двухкрылого флага с элементами, напомнившими о линии обороны времен Великой Отечественной, и дополнен памятной табличкой. Этот знак намерены окружить благоустроенной зоной отдыха с лавочками и деревьями, чтобы подчеркнуть значение трудового подвига работников артели «Тафуин», в годы войны обеспечивавших ресурсами страну с берегов и моря.
Реализация проекта проходит поэтапно, при этом его обсуждение провели с участием главы Находкинского округа Тимура Магинского, депутатов, ветеранов, участников СВО и жителей города. По итогам встреч проект получил широкую общественную поддержку, и власти надеются, что мемориальный комплекс станет новым символом города, объединяющим исторические заслуги с современностью.