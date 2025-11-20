Врачи Приморья провели операцию 70-летнему пациенту с опухолью, сросшейся с протезом

Сложнейший онкологический случай разрешили специалисты онкоурологического отделения Владивостокской клинической больницы № 2, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«В отделение онкоурологии Владивостокской клинической больницы № 2 поступил 70-летний пациент с крайне сложным диагнозом. Более десяти лет назад мужчине был установлен сосудистый протез подвздошной артерии. Теперь же врачи выявили опухолевое поражение мочеточника, которое плотно приросло к протезу. Почка при этом была поражена и полностью утратила функцию», — говорится в сообщении.
Несмотря на третью стадию заболевания, консилиум онкологов принял решение о проведении сложной многоэтапной операции: удалить поражённую почку, весь мочеточник и часть мочевого пузыря. Главная задача заключалась в том, чтобы провести вмешательство без малейшего повреждения сосудистого протеза, поскольку даже минимальное его нарушение могло привести к смертельному кровотечению.
Операция потребовала не только высочайшего хирургического мастерства, но и безупречной координации между онкоурологами, сосудистыми хирургами, анестезиологами и реаниматологами. В результате команда специалистов успешно удалила опухоль, сохранив целостность протеза и избежав осложнений.
Пациент восстановился быстрее прогнозируемого срока и был выписан уже на 11-е сутки после операции.
Напомним, хирурги Владивостока удалили опухоль, перекрывшую кишечник у 70-летнего пациента. При поступлении в Тысячекоечную больницу мужчина уверял врачей, что всегда был здоров и не страдал хроническими заболеваниями, однако обследование выявило злокачественную опухоль в кишечнике, практически полностью перекрывающую просвет органа.