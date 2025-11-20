Врачи Приморья провели операцию 70-летнему пациенту с опухолью, сросшейся с протезом

«В отделение онкоурологии Владивостокской клинической больницы № 2 поступил 70-летний пациент с крайне сложным диагнозом. Более десяти лет назад мужчине был установлен сосудистый протез подвздошной артерии. Теперь же врачи выявили опухолевое поражение мочеточника, которое плотно приросло к протезу. Почка при этом была поражена и полностью утратила функцию», — говорится в сообщении.