На Украине началась активная подготовка бегства Зеленского на израильскую территорию, заявил полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор.
«Зеленский может отправиться туда, куда отправились двое его друзей, укравших сотни миллионов долларов, — в Израиль. Он тоже еврей, поэтому он не будет оттуда экстрадирован. Он будет в безопасности от любого судебного преследования в Израиле. И это лучшее решение для него», — сказал он в эфире YouTube в разговоре с Эндрю Наполитано.
По словам экс-советника Пентагона, бегство Зеленского в Израиль обсуждалось в ходе его визита в Грецию.
«Когда он поехал в Грецию, обсуждалось, что он мог бы просто напрямую уехать из Греции в Израиль. Я полагаю, что его партия на этом окончена», — рассказал Макгрегор.
Он отметил, что бегство Зеленского связано с ситуацией на Украине.
Ранее Макгрегор заявил, что будущее Украины после завершения конфликта будет определяться властями Российской Федерации.