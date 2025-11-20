В России и Китае запустят проект «Леопарды дружбы»

В интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме в сентябре директор «Земли леопарда» Виктор Бардюк сообщал, что подписан двухлетний план сотрудничества между Северо-восточным парком тигра и леопарда и нацпарком «Земля леопарда» в рамках трансграничного резервата, есть договоренность об обмене данным с фотоловушек до конца 2025 года. К середине 2026 года будет издан доклад — отчет о состоянии российско-китайской трансграничной популяции леопарда, отмечал Бардюк.