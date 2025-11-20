В России и Китае запустят проект «Леопарды дружбы»

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя — РИА Новости. Большой российско-китайский экопросветительский проект «Леопарды дружбы», посвященный редким дальневосточным леопардам, планируется запустить в 2026 году в рамках работы трансграничного резервата «Земля больших кошек», сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда».
Россия и Китай в 2024 году приняли соглашение о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек» для сохранения сразу двух редких видов — дальневосточного леопарда и амурского тигра. С российской стороны в резерват вошли нацпарк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь», а с китайской — Северо-восточный национальный парк.
Представители дирекции заповедников «Земля леопарда» и Северо-восточного национального парка тигра и леопарда КНР в китайском Хуньчуне провели ряд совещаний о работе резервата.
«В рамках плана работы резервата “Земля больших кошек” в 2026 году планируется реализация большого экопросветительского проекта “Леопарды дружбы”. Посредством видеороликов, фотовыставок, а также выставки детских рисунков специалисты двух нацпарков расскажут об особых трансграничных леопардах, ареал которых включает территорию и России, и Китая», — говорится в сообщении по итогам совещания.
Также стороны подтвердили намерение до конца года обменяться данными фотомониторинга дальневосточного леопарда за 2024 год и приграничной популяции амурского тигра. Ожидается, что встреча, посвященная этому вопросу, также состоится в КНР.
Китайские специалисты сообщили о создании в приграничной к России провинции Цзилинь Международного центра культурного распространения амурского тигра и дальневосточного леопарда. По итогам переговоров стороны договорились о сотрудничестве в медиасфере.
В интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме в сентябре директор «Земли леопарда» Виктор Бардюк сообщал, что подписан двухлетний план сотрудничества между Северо-восточным парком тигра и леопарда и нацпарком «Земля леопарда» в рамках трансграничного резервата, есть договоренность об обмене данным с фотоловушек до конца 2025 года. К середине 2026 года будет издан доклад — отчет о состоянии российско-китайской трансграничной популяции леопарда, отмечал Бардюк.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. На российских охраняемых территориях в дикой природе численность вида превышает 120 взрослых особей.