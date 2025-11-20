Юрист из Новосибирска выиграла миллион рублей в новогодней лотерее

В новогоднем тираже лотереи «Новогодний миллиард» среди победителей оказалась уроженка Новосибирска (сейчас живёт в Московской области). Юрист по имени Ксения выиграла один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Главный розыгрыш прошёл 1 января 2025 года. Ксения оформила пять билетов в приложении. Один из билетов принёс ей миллион рублей.
По её словам, о победе она узнала в первый день года — на телефон пришло СМС-уведомление. Проверив приложение, она убедилась, что стала миллионером.
«Я никогда ничего не выигрывала. Купила билет, можно сказать, на всякий случай, за компанию со знакомыми. Когда увидела миллион, первая мысль была: “Да нет, не может быть”, а в итоге — может!» — рассказывает девушка.
Ксения отмечает, что обычно не участвует в подобных розыгрышах и купила билеты «за компанию». По профессии она юрист, любит кататься на велосипеде и гулять с собакой. Как распорядиться выигрышем, девушка пока не решила.