Россиянам рассказали о сокращённой рабочей неделе в конце 2025 года

Последняя рабочая неделя 2025 года будет сокращённой и продлится всего два дня — понедельник и вторник. Доцент кафедры гражданского права и процесса РУДН Пётр Петкилёв в беседе с РИА «Новости» пояснил, что это связано с переносом выходного дня с воскресенья 5 января на среду 31 декабря, после чего начнутся новогодние каникулы 2026 года.