Россиянам рассказали о сокращённой рабочей неделе в конце 2025 года

Эксперт также отметил, что регионы России имеют право самостоятельно устанавливать дополнительные нерабочие дни, учитывая религиозные праздники или значимые даты. Например, 24 ноября в Северной Осетии-Алании будет нерабочим днём в связи с праздником Уастырджи, а в Калмыкии ежегодно устанавливается дата праздника Зул.
Петкилёв подчеркнул, что наличие нерабочих праздничных дней в календарном месяце не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад в соответствии с требованиями трудового законодательства.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда ждать снега в Москве. По её словам, в ближайшие выходные возможен лёгкий морозец с понижением температуры до минус 5 градусов. А снег порадует местных жителей только на следующей неделе, после 23 ноября.
