В Муравленко 606 семей из авариек получили ключи от новых квартир

«В городе состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир жителям аварийного фонда. В общей сложности в две новостройки переедут почти 80 человек. В числе новоселов — семья Виктории и Данилы Никандровых. Два года назад супруги стали родителями и мечтали переехать в новое капитальное жилье», — пишут на сайте.