В Госдуме предложили закрепить понятие «алкомаркет» в законодательстве

Депутат отметил, что на сегодняшний день в нормативно‑правовых актах Российской Федерации отсутствует официальное определение термина «алкомаркет», что, по мнению Хамзаева, создает ряд существенных правовых проблем, в том числе из‑за отсутствия четкого определения торговых точек затрудняется квалификация объектов при осуществлении контрольно‑надзорной деятельности.