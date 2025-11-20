Новые подробности в деле об убийстве Игоря Талькова: с помощью чего стрелял убийца

Как ранее сообщал KP.RU, через 33 года обвиняемый в убийстве Талькова Валерий Шляфман был допрошен. Он признал, что стрелял, но утверждает, что выстрелил вверх и не попадал в певца. Напомним, трагедия произошла на концерте в «Юбилейном».