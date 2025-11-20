Ричмонд
Новые подробности в деле об убийстве Игоря Талькова: с помощью чего стрелял убийца

Певец Тальков был убит из Нагана образца 1895 года.

Источник: Комсомольская правда

Убийство певца Игоря Талькова было совершено из револьвера «Наган» образца 1895 года. Из него прозвучало три выстрела. Об этом свидетельствуют материалы, находящиеся в распоряжении РИА Новости.

«Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа “Наган” образца 1895 года», — передает агентство.

Согласно материалам дела, на экспертизу были переданы три пули, выпущенные из револьвера. Специалисты установили: пуля, ставшая причиной смерти, была выпущена не первой, и лишь один выстрел из трех достиг цели.

Как ранее сообщал KP.RU, через 33 года обвиняемый в убийстве Талькова Валерий Шляфман был допрошен. Он признал, что стрелял, но утверждает, что выстрелил вверх и не попадал в певца. Напомним, трагедия произошла на концерте в «Юбилейном».