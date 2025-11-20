Глава СК взял на контроль дело о незаконно торгующих мигрантах в Находке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе уголовного дела в отношении мигрантов, организовавших в Находке Приморского края незаконную торговлю. Информация о нарушении появилась в социальных сетях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Согласно сообщению, иностранные граждане самовольно построили павильон на предоставленном администрацией земельном участке с нарушением норм. Из-за этого соглашение с ними было расторгнуто, а объект исключен из официальной схемы торговых точек. Однако, как утверждается, предприниматели продолжают продавать продукты питания, а павильон так и не демонтировали.
По этому факту Следственное управление по Приморскому краю уже возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Эдуарду Трубчику представить отчет об обстоятельствах дела и результатах расследования.
Исполнение этого поручения взято на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета.