В Тюмени температура будет чуть ниже нуля

Ветер западный со скоростью 4 м/с.
В Тюмени 20 ноября температура воздуха составит −1 градус. Погода будет малооблачной, без дождей, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.
«В Тюмени 20 ноября температура наружного воздуха составит от 0 до −2 градусов. Утро: туман, облачно, без существенных осадков. День: переменная облачность, без осадков. Вечер: малооблачно, без осадков», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 3−4 метра в секунду. Влажность воздуха — 75%.
Актировки в Тюмени.
Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.