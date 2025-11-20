Ричмонд
В Новосибирске главного инспектора маломерных судов МЧС наказали за бездействие

Он неоднократно нарушил порядок рассмотрения заявлений граждан.

Источник: Сиб.фм

Главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Новосибирской области оштрафован на 10 тысяч рублей за повторное нарушение сроков рассмотрения заявлений граждан. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 20 ноября.

Представление надзорного органа и административный штраф инспектор получил из-за того, что житель Бердска с июля не может оформить зарегистрировать и оформить в собственность маломерное судно, хотя такое заявление в инспекторский участок направил. Инспектора признали подвергли штрафу по ч. 4 ст. 5.63 КоАП.

В прокуратуре подчеркнули, что по результатам рассмотрения представления «были приняты меры по недопущению подобного впредь».