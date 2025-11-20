В Новосибирске главного инспектора маломерных судов МЧС наказали за бездействие

Представление надзорного органа и административный штраф инспектор получил из-за того, что житель Бердска с июля не может оформить зарегистрировать и оформить в собственность маломерное судно, хотя такое заявление в инспекторский участок направил. Инспектора признали подвергли штрафу по ч. 4 ст. 5.63 КоАП.