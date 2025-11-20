В Новосибирске главного инспектора маломерных судов МЧС наказали за бездействие

Главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Новосибирской области оштрафован на 10 тысяч рублей за повторное нарушение сроков рассмотрения заявлений граждан. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 20 ноября.
Представление надзорного органа и административный штраф инспектор получил из-за того, что житель Бердска с июля не может оформить зарегистрировать и оформить в собственность маломерное судно, хотя такое заявление в инспекторский участок направил. Инспектора признали подвергли штрафу по ч. 4 ст. 5.63 КоАП.
В прокуратуре подчеркнули, что по результатам рассмотрения представления «были приняты меры по недопущению подобного впредь».