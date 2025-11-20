В Приморье пресекли передачу игральных карт, симок и алкоголя в колонии

Так, в СИЗО-1 при досмотре передачи от гражданки для обвиняемого в бутылке с «питьевой водой» был обнаружен алкоголь. В ИК-27 во время патрулирования прилегающей территории найден спрятанный в траве сотовый телефон, предназначенный для переброса осуждённым. А в ИК-10 мужчина, пришедший на длительное свидание к супруге, пытался пронести колоду игральных карт, мобильный телефон, две SIM-карты, USB-кабель и зарядное устройство.