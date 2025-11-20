Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье пресекли передачу игральных карт, симок и алкоголя в колонии

За подобные действия грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудники ГУФСИН по Приморскому краю за последние дни пресекли сразу несколько попыток доставки запрещённых предметов в СИЗО-1, ИК-10 и ИК-27, сообщила пресс-служба краевого ГУФСИН России.

«Способы попыток передач разнообразные, но итог одинаковый — обнаружение, изъятие и административная или уголовная ответственность», — говорится в сообщении.

Так, в СИЗО-1 при досмотре передачи от гражданки для обвиняемого в бутылке с «питьевой водой» был обнаружен алкоголь. В ИК-27 во время патрулирования прилегающей территории найден спрятанный в траве сотовый телефон, предназначенный для переброса осуждённым. А в ИК-10 мужчина, пришедший на длительное свидание к супруге, пытался пронести колоду игральных карт, мобильный телефон, две SIM-карты, USB-кабель и зарядное устройство.

В отношении гражданина, пытавшегося пронести электронику и карты, составлены протоколы по ч. 1 и ч. 2 ст. 19.12 КоАП РФ. Наказание за подобные действия — штраф от 5 до 50 тысяч рублей. Однако при наличии судимости или повторного нарушения дело может быть квалифицировано по ст. 321.1 УК РФ, предусматривающей до двух лет лишения свободы.

Напомним, в СИЗО-1, расположенном во Владивостоке, при досмотре передачи для обвиняемого были обнаружены два сотовых телефона, зарядное устройство и пять SIM-карт.