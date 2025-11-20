В Приморье пресекли передачу игральных карт, симок и алкоголя в колонии

Сотрудники ГУФСИН по Приморскому краю за последние дни пресекли сразу несколько попыток доставки запрещённых предметов в СИЗО-1, ИК-10 и ИК-27, сообщила пресс-служба краевого ГУФСИН России.
«Способы попыток передач разнообразные, но итог одинаковый — обнаружение, изъятие и административная или уголовная ответственность», — говорится в сообщении.
Так, в СИЗО-1 при досмотре передачи от гражданки для обвиняемого в бутылке с «питьевой водой» был обнаружен алкоголь. В ИК-27 во время патрулирования прилегающей территории найден спрятанный в траве сотовый телефон, предназначенный для переброса осуждённым. А в ИК-10 мужчина, пришедший на длительное свидание к супруге, пытался пронести колоду игральных карт, мобильный телефон, две SIM-карты, USB-кабель и зарядное устройство.
В отношении гражданина, пытавшегося пронести электронику и карты, составлены протоколы по ч. 1 и ч. 2 ст. 19.12 КоАП РФ. Наказание за подобные действия — штраф от 5 до 50 тысяч рублей. Однако при наличии судимости или повторного нарушения дело может быть квалифицировано по ст. 321.1 УК РФ, предусматривающей до двух лет лишения свободы.
Напомним, в СИЗО-1, расположенном во Владивостоке, при досмотре передачи для обвиняемого были обнаружены два сотовых телефона, зарядное устройство и пять SIM-карт.