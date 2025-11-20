Врач назвала простые упражнения для будущих мам от отеков и боли в спине

Кроме того, упражнения для стоп и голеней, включая вращения, перекаты с пятки на носок и самомассаж, активизируют кровообращение и уменьшают отеки. Такие простые движения всего по несколько минут в день помогают будущей маме чувствовать себя легче и увереннее.