Врач назвала простые упражнения для будущих мам от отеков и боли в спине

Будущие мамы часто сталкиваются с отеками, болью в спине и дискомфортом в ногах. Эксперт Ольга Чижевская, исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врач «Лига подиатрии», объяснила KP.RU, как простые упражнения помогают облегчить эти симптомы и подготовить организм к родам.
— Правильные упражнения помогают укрепить мышцы тела, избежать отечности или уменьшить ее, стать выносливее, сильнее и повысить настроение. Поэтому, проконсультируйтесь с врачом, и если беременность протекает благополучно, нет угрозы прерывания и других рисков, берите коврики и вставайте на зарядку, — отметила Чижевская.
Специалист советует включать в комплекс ходьбу, диагонали, упражнения на четвереньках, ягодичный мостик и «ходьбу на ягодицах». Они укрепляют мышцы таза, спины и ног, улучшают баланс и координацию, а также помогают снизить дискомфорт в спине и стопах.
Кроме того, упражнения для стоп и голеней, включая вращения, перекаты с пятки на носок и самомассаж, активизируют кровообращение и уменьшают отеки. Такие простые движения всего по несколько минут в день помогают будущей маме чувствовать себя легче и увереннее.