Нарколог раскрыл, как родным поддержать человека, страдающего от алкоголизма

В тот миг, когда в его глазах вы увидите не вспышку гнева, а проблеск осознания — произнесите самое главное: «Эта проблема — не твоя одинокая крепость. Это наша общая стена. Но есть люди, которые знают, как её разрушить. Давай просто сходим и выслушаем их. Не как приговор, а как карту к выходу из лабиринта».