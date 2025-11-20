NBC: Трамп утвердил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на текущей неделе одобрил план по урегулированию украинского конфликта, сообщает NBC.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от высокопоставленного чиновника администрации Трампа. По его словам, в этот план включены 28 пунктов.
В материале сказано, что план «был тихо разработан в течение нескольких недель».
«Трамп ранее на этой неделе одобрил план на 28 пунктов по установлению мира между РФ и Украиной, который был тихо разработан в течение последних нескольких недель высокопоставленными должностными лицами администрации в консультации с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками», — говорится в публикации.
Напомним, по данным Axios, план США, касающийся урегулирования конфликта на Украине, предполагает признание Крыма и Донбасса российскими.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ видит, что западные издания публикуют положения плана по украинскому урегулированию.