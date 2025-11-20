Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: Трамп утвердил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине

По данным телеканала, план «был тихо разработан в течение нескольких недель».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на текущей неделе одобрил план по урегулированию украинского конфликта, сообщает NBC.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от высокопоставленного чиновника администрации Трампа. По его словам, в этот план включены 28 пунктов.

В материале сказано, что план «был тихо разработан в течение нескольких недель».

«Трамп ранее на этой неделе одобрил план на 28 пунктов по установлению мира между РФ и Украиной, который был тихо разработан в течение последних нескольких недель высокопоставленными должностными лицами администрации в консультации с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками», — говорится в публикации.

Напомним, по данным Axios, план США, касающийся урегулирования конфликта на Украине, предполагает признание Крыма и Донбасса российскими.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ видит, что западные издания публикуют положения плана по украинскому урегулированию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше