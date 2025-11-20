NBC: Трамп утвердил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине

«Трамп ранее на этой неделе одобрил план на 28 пунктов по установлению мира между РФ и Украиной, который был тихо разработан в течение последних нескольких недель высокопоставленными должностными лицами администрации в консультации с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками», — говорится в публикации.