Овечкин забросил 904-ю шайбу в НХЛ и обновил рекорд лиги по числу голов

Ранее сообщалось, что вратарь клуба «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон пытался забрать себе шайбу, которой Овечкин забил 900-й гол в матче, который состоялся 5 ноября. Он спрятал спортивный снаряд в амуниции, что заметил один из судей, который потребовал вернуть предмет.