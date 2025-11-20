Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин забросил 904-ю шайбу в НХЛ и обновил рекорд лиги по числу голов

Овечкин забил гол на 6-й минуте матча против команды «Эдмонтон Ойлерз».

Источник: Аргументы и факты

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 904-й гол в рамках матчей Национальной хоккейной лиги и обновил рекорд НХЛ по числу шайб, заброшенных её игроками.

Овечкин превзошёл свое прежнее достижение в поединке против команды «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «Вашингтон».

Все пять шайб в матче были заброшены в ворота в первые 13 минут. Овечкин забил гол на 6-й минуте.

Ранее сообщалось, что вратарь клуба «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон пытался забрать себе шайбу, которой Овечкин забил 900-й гол в матче, который состоялся 5 ноября. Он спрятал спортивный снаряд в амуниции, что заметил один из судей, который потребовал вернуть предмет.