В Госдуме просят распространить семейную ипотеку на вторичный рынок жилья

Останина призвала распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок жилья.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение в Минфин России с просьбой распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В обращении отмечается, что на сегодняшний день оформить семейную ипотеку при приобретении жилья на вторичном рынке можно лишь в 901 населенном пункте Российской Федерации. Также уточняется, что воспользоваться семейной ипотекой, в том числе для приобретения жилья на вторичном рынке, могут семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства.

«Комитет просит вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть вопрос о распространении “семейной ипотеки” на весь вторичный рынок жилья в стране», — сказано в документе на имя министра финансов РФ Антона Силуанова.

Останина добавила, что в комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства считают институт семейной ипотеки актуальным и действенным механизмом улучшения жилищных условий российских семей с детьми.