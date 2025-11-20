«Зачем? Нет»: SHAMAN отказался от подачи заявки на товарный знак «Я русский»

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) заявил, что не собирается повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака «Я русский». Этим певец поделился в интервью РИА Новости.
«Зачем? Нет», — коротко ответил он на соответствующий вопрос.
Он объяснил, что изначально подал заявку в Роспатент, чтобы прекратить попытки компаний использовать его имя в корыстных целях. По его словам, это было сделано, чтобы показать — раз ему отказали, другим тем более не удастся зарегистрировать этот знак. Кроме того, он отметил опасения по поводу безопасности: если бы регистрация прошла, могли бы выпускать алкоголь под этим брендом. В случае проблем с продукцией ответственность легла бы на него, отметил артист.
«Тем самым я перебил у них желание заниматься плохими делами. Здесь изначально я знал, что так будет. Просто я это аккуратно, красиво, в рамках закона сделал в свою пользу», — рассказал SHAMAN.
Напомним, что в октябре 2024 года SHAMAN подал две заявки на товарный знак «Я русский» — планировалось выпускать под этим брендом алкоголь (вино, водку, ликёр) и косметические продукты (парфюмерия, блеск для губ, блестки для тела и др.). Однако в августе 2025 года Роспатент отказал в регистрации.