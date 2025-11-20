«Зачем? Нет»: SHAMAN отказался от подачи заявки на товарный знак «Я русский»

Он объяснил, что изначально подал заявку в Роспатент, чтобы прекратить попытки компаний использовать его имя в корыстных целях. По его словам, это было сделано, чтобы показать — раз ему отказали, другим тем более не удастся зарегистрировать этот знак. Кроме того, он отметил опасения по поводу безопасности: если бы регистрация прошла, могли бы выпускать алкоголь под этим брендом. В случае проблем с продукцией ответственность легла бы на него, отметил артист.