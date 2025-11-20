Ричмонд
«Зачем? Нет»: SHAMAN отказался от подачи заявки на товарный знак «Я русский»

Певец SHAMAN не будет повторно регистрировать товарный знак «Я русский».

Источник: Комсомольская правда

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) заявил, что не собирается повторно подавать заявку на регистрацию товарного знака «Я русский». Этим певец поделился в интервью РИА Новости.

«Зачем? Нет», — коротко ответил он на соответствующий вопрос.

Он объяснил, что изначально подал заявку в Роспатент, чтобы прекратить попытки компаний использовать его имя в корыстных целях. По его словам, это было сделано, чтобы показать — раз ему отказали, другим тем более не удастся зарегистрировать этот знак. Кроме того, он отметил опасения по поводу безопасности: если бы регистрация прошла, могли бы выпускать алкоголь под этим брендом. В случае проблем с продукцией ответственность легла бы на него, отметил артист.

«Тем самым я перебил у них желание заниматься плохими делами. Здесь изначально я знал, что так будет. Просто я это аккуратно, красиво, в рамках закона сделал в свою пользу», — рассказал SHAMAN.

Напомним, что в октябре 2024 года SHAMAN подал две заявки на товарный знак «Я русский» — планировалось выпускать под этим брендом алкоголь (вино, водку, ликёр) и косметические продукты (парфюмерия, блеск для губ, блестки для тела и др.). Однако в августе 2025 года Роспатент отказал в регистрации.