«Я разочарован и он это знает»: Трамп рассказал о своем отношении к Путину

«Я урегулировал восемь бушующих конфликтов, восемь войн. Осталась еще одна, вы знаете, о какой речь. Я думал, что урегулировать ее будет проще, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным. Но я действительно разочарован в Путине сейчас, и он это знает», — сказал американский лидер во время выступления.