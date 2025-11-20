«Я разочарован и он это знает»: Трамп рассказал о своем отношении к Путину

Президент США Дональд Трамп снова заявил о разочаровании российским коллегой Владимиром Путиным из-за затянувшегося украинского конфликта. Это заявление американский президент сделал в рамках выступления на инвестиционном форуме США — Саудовская Аравия.
При этом Трамп отметил, что Россия и Украина неизбежно придут к мирному урегулированию.
«Я урегулировал восемь бушующих конфликтов, восемь войн. Осталась еще одна, вы знаете, о какой речь. Я думал, что урегулировать ее будет проще, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным. Но я действительно разочарован в Путине сейчас, и он это знает», — сказал американский лидер во время выступления.
Трамп акцентировал, что в период его президентства удалось добиться завершения восьми конфликтов по всему миру.
По словам американского президента, США помогли прекратить несколько войн, включая конфликты в Газе и между Индией с Пакистаном. Также он рассказал, как Путин предложил США посодействовать миру между Арменией и Азербайджаном. Тогда Трамп ответил: «Не беспокойся об этом, дай мне уладить твой конфликт».
Ранее Трамп не раз делал громкие заявления о завершении конфликта на Украине. В числе последних: обсуждая урегулирование конфликта на Украине, глава Белого дома признался, что был удивлен действиями российского коллеги. По словам Трампа,. урегулирование украинского конфликта оказалось «дольше, чем он думал».
Как накануне заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Трампа состоится, но только при выполнении определенных условий. Тогда же в Кремле подчеркнули заинтересованность России в скорейшем появлении условий для диалога.
Накануне американское издание Axios, ссылаясь на информированные источники, сообщало о совместной разработке Вашингтоном и Москвой нового плана урегулирования на Украине. Издание приводит детали документа: его 28 пунктов сгруппированы вокруг четырех тем. Среди них — мир для Украины, вопросы безопасности, стабильность в Европе и перспективы американо-российско-украинских отношений.