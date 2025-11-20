Захарова заявила, что с детства знакома с хроникой Нюрнбергского процесса

«Эти кадры (документальной хроники — ред.) со мной с детства. Я помню их, будучи маленькой девочкой, по телевизору. Меня поражал масштаб происходящего… Я понимала, когда смотрела кадры кинохроники, что речь идет о чем-то абсолютно грандиозном и экстраординарном. Потом уже, взрослея, я поняла, что не ошиблась в своем детском восприятии», — рассказала Захарова в интервью РИА Новости.