Захарова заявила, что с детства знакома с хроникой Нюрнбергского процесса

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в день 80-й годовщины начала Нюрнбергского процесса призналась, что с детства знакома с хроникой трибунала, она всегда поражалась тому, как полноценно задокументировано это масштабное событие, сплотившее международное сообщество.
«Эти кадры (документальной хроники — ред.) со мной с детства. Я помню их, будучи маленькой девочкой, по телевизору. Меня поражал масштаб происходящего… Я понимала, когда смотрела кадры кинохроники, что речь идет о чем-то абсолютно грандиозном и экстраординарном. Потом уже, взрослея, я поняла, что не ошиблась в своем детском восприятии», — рассказала Захарова в интервью РИА Новости.
Она подчеркнула, что в послевоенные годы многие страны и народы столкнулись с разрухой и голодом, восстанавливали руины и искали близких, и несмотря на это международное сообщество сплотилось для проведения такого мероприятия, как Нюрнбергский процесс.
«Меня поражало, что оно (мероприятие — ред.) задокументировано полностью. Работали и камеры кинохроники, работали и фотографы», — поделилась собеседница агентства.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
